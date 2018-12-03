Мэй: Лондон побуждает страны ЕС рассмотреть вопрос об индивидуальных санкциях к россиянам

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Великобритания вместе с Нидерландами побуждает другие страны-члены Евросоюза "более широко" взглянуть на так называемый акт Магнитского с целью рассмотрения возможности введения индивидуальных санкций против граждан РФ, однако возможности Лондона и Гааги в этом вопросе ограничены. Об этом заявила в понедельник с трибуны Палаты общин британского парламента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы вместе с голландцами побуждаем остальных [членов ЕС] взглянуть более широко на акт Магнитского, связанный с правами человека. Однако существует предел того, что мы можем сделать в отношении применения индивидуальных санкций до тех пор, пока мы не выйдем из Европейского союза", - сказала глава британского правительства.

"Акт Магнитского" принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.