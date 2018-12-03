Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил президента Сербии Александара Вучича о переносе своего визита в Белград. Об этом заявил в понедельник журналистам сербский лидер.

"Сейчас закончился разговор с президентом Франции. Мы собирались встречать президента Макрона. Только что он попросил меня перенести визит на несколько недель из-за кризиса во Франции", - заявил Вучич.

Первоначально планировалось, что визит Макрона в Сербию состоится в первой половине 2018 года. Затем он несколько раз переносился. Согласно последним данным, опубликованным на сайте Елисейского дворца, Макрон должен был посетить Белград 5-6 декабря.