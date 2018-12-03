Вучич проведет консультации с представителями России и Китая по Косову

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич проведет консультации с представителями России и Китая, а также с США. Кроме того, Сербия рассмотрит возможность созыва СБ ООН по вопросу Косова. Об этом заявил в понедельник журналистам сербский лидер.

"Вопрос в том, что будет, когда кому-то в голову в Приштине придет идея послать войска на север Косова вопреки всем соглашениям с НАТО и ЕС. Это вопрос, на который нам должны ответить в Европе и в мире. В соответствии с этим завтра я проведу консультации с российским и китайским представителями, с США, и тогда мы примем решение будем ли мы требовать созыва СБ ООН", - заявил Вучич.

"У меня для вас плохие новости: албанские власти в Косове и Метохии не хотят и слышать об отмене торговых пошлин, они констатировали, что пошлины будут, пока Сербия не признает Косово. Вторая плохая новость - заявление о формировании 14 декабря армии Косова, вопреки всем соглашениям. Это ведет регион к большой опасности, их решения ужасно безответственные", - заявил Вучич.

"Это ставит нас перед свершившимся фактом. Мы не предпринимали никаких ответных мер, даже готовы были искать решение, чтобы сохранить лицо албанцам. Но даже после встречи с еврокомиссаром Ханом они заявили, что не отменят пошлины. Хочу заявить: Сербия не признает Косова. А что будет 15 декабря, когда они начнут вводит войска на север края?" - задался вопросом сербский лидер. После этого лидер Сербии в очередной раз обратился с просьбой к албанцам взвесить свои поступки и "не доводить до столкновений и конфликтов".

Ранее премьер Косова Рамуш Харадинай заявил, что не отменит торговые пошлины. Одновременно в Приштине заявили, что 14 декабря в непризнанной республике пройдет окончательное голосование о создании армии. 18 октября, парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности в пером чтении.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косово является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA). Решение Приштины также вызвало протесты сербского населения на севере края.