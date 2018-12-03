Экс-глава МИД Украины считает непродуманным шагом разрыв Договора о дружбе с РФ

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией является бессмысленным и непродуманным шагом Киева, который навредит миллионам украинцев в РФ. Такое мнение высказал в понедельник экс-глава МИД Украины Леонид Кожара.

"Тяжело комментировать такие непродуманные, бессмысленные решения, которые непосредственно касаются глубинных национальных интересов Украины. Сегодня я с ужасом понимаю, что мы рушим ту всю огромнейшую пирамиду договорно-правовой базы, которая наработана за 27 лет", - сказал дипломат в эфире телеканала "112 Украина".

Кожара отметил, что такие действия могут стать препятствиями на пути евроинтеграции Киева, о которой "так заботится президент Петр Порошенко". "ЕС не будет иметь полноценные отношения с государством, которое не имеет базовых документов "о дружбе и сотрудничестве" по всему периметру государственной границы. Мы половину своей госграницы оставляем без действия такого договора", - подчеркнул экс-глава украинского МИД. Более того, продолжил он, ставится под вопрос действие безвизового режима с ЕС.

Договор о дружбе с РФ предоставляет украинским гражданам, которые проживают в России, а также россиянам, которые находятся на Украине, так называемый национальный правовой режим, продолжил он. "Мы знаем, что наших граждан, которые постоянно или временно находятся в РФ, несравнимо больше, чем россиян здесь. То есть, мы миллионы наших украинцев можем поставить в бесправное состояние", - заявил Кожара. Он назвал такую ситуацию бессмысленной, которая абсолютно не преследует цель защиты прав украинцев.