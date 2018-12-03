Чешские спецслужбы утверждают, что РФ пытается получить доступ к госконтрактам Чехии

ТАСС, 3 декабря. Россия пытается получить доступ к чешским государственным заказам через инвестиции в компании, которые выигрывают право на их исполнение. С таким утверждением выступил в беседе с журналистами представитель Службы безопасности и информации, выполняющий функции национальной контрразведки, Ладислав Штиха.

"Следует лучше проверять коммерческие компании, проявляющие желание участвовать в объявляемых государством тендерах, на предмет их настоящих владельцев. Часто за подставными лицами, которыми являются чешские граждане и сокрытые за границей фирмы, скрываются экс-сотрудники российских спецслужб, - считает он. - Такие фирмы получают государственные заказы, включая и относящиеся к силовым ведомствам".

Получение такими компаниями госзаказов, согласно представителю контрразведки, создает угрозу национальной безопасности Чехии.

В свою очередь в годовом докладе Военной разведки говорится о деятельности Китая. По мнению составителей документа, китайские спецслужбы в первую очередь стремятся продвигать политические и экономические интересы своей страны при реализации проекта "Новый шелковый путь". "Реализация данного проекта ["Новый шелковый путь"] является источником опасений в связи с [возможной] китайской экспансией", - говорится в отчете Военной разведки.

Отчеты спецслужб рассмотрит правительство

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник сообщил журналистам, что кабмин соберется на специальное заседание по обсуждению отчетов Военной разведки и контрразведки. "Правительство в январе проведет специальное заседание, на котором будет рассмотрена информация [национальных] спецслужб. Речь пойдет о принятии мер по обеспечении безопасности и защите экономических интересов государства", - сказал он.