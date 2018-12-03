"Одни пришли драться, другие - ломать, третьи - грабить". Париж ждет новой волны протестов

Среди задержанных правоохранительные органы выделяют несколько групп. Часть из них - рядовые "желтые жилеты", прибывшие в Париж из провинции. Всего у этого протестного движения 42 социально-экономических требования к властям. Главные из них - повышение размеров минимальной оплаты труда и уровня пенсий, а также немедленная отмена планируемого повышения налогов, прежде всего, на топливо.

"Что они сделали с моим городом? - сказала коренная парижанка Серафин, владелица небольшого цветочного магазина. - Погромщики показали, что для них нет ни исторических, ни культурных ценностей. Они бесчинствовали даже под сводами Триумфальной арки, у могилы Неизвестного солдата".

Как признают в мэрии, в столице таких масштабных уличных беспорядков с мая 1968 года, когда по Парижу прокатилась студенческая революция с возведением баррикад и уличными боями. Нынешние убытки еще подсчитываются. По неполным подсчетам, сожжено более 100 автомобилей, уличные веранды кафе, разрушены автобусные остановки, разграблены аптеки, магазины сувениров и электронной техники.

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Жители французской столицы приходят в себя после очередной волны беспорядков в конце минувшей недели и гадают, повторятся ли они снова в следующую субботу. Тем временем коммунальные службы ликвидируют последствия противостояния полицейских и участников протестного движения "желтых жилетов" - горы битого стекла и булыжников, сожженные автомобили, многочисленные граффити на стенах исторических зданий.

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Третья суббота, прошедшая под знаком беспорядков, показала неспособность властей обуздать уличных бойцов, ни политическими, ни административными методами. В окружении президента республики Эмманюэля Макрона, вернувшегося из Аргентины с саммита "двадцатки", признают, что "социально-экономические требования протестного движения "желтых жилетов" получают поддержку населения". "Это поддержка продиктована социальными ожиданиями", - заметил в разговоре с ТАСС один из сотрудников администрации.

Движение в городе и в понедельник было нарушено. Так, десятки машин скорой помощи с включенными сиренами блокировали подъезды к Бурбонскому дворцу (резиденции палаты депутатов) и площади Согласия. Манифестанты отвергли реформу, которая наделила администрацию госпиталей правом пользоваться наиболее экономичными услугами перевозки больных.

Впрочем, по словам полицейских, основной движущей силой беспорядков были не рядовые манифестанты, а ультралевые и ультраправые радикальные элементы, проявившие особую активность в стычках с полицией. Наконец, в третью группу входят те, кто просто решил воспользоваться случаем для разграбления магазинов. "Я стыжусь содеянного погромщиками", - сказала участница движения "желтых жилетов" из Нормандии.

Аналитики видят различия в позициях Елисейского и Матиньонского дворцов, где находятся апартаменты, соответственно, главы государства и премьера. В первом из них пока не отступают от ранее анонсированных налоговых реформ, во втором - раздумывают о шагах навстречу требованиям протестующих. Колеблется и оппозиция. Идея лидера оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы" Лорана Вокье провести референдум по налогам на топливо была отвергнута даже в партийной штаб-квартире.

"Кризис партиципаторной демократии ("демократии участия") затрагивает все традиционные партии, - признался в беседе с корреспондентом ТАСС один из представителей оппозиционной Соцпартии. - Все понимают, что необходимо менять институты, но вопрос заключается в том, удастся ли это сделать в спокойной обстановке или же в ситуации социального взрыва".

В поисках ответа

Три недели спустя после начала фронды "Желтых жилетов", нетерпение охватило и ряды правящей партии. "Нам нужны новые методы, - считает депутат движения "Республика на марше" Матье Орфелен. - Необходимо предложить серьезные меры, чтобы наконец-то сдвинуть переговоры с мертвой точки". Премьер-министр Эдуар Филипп провел блиц-совещания с лидерами оппозиционных политических партий, чтобы выслушать их точку зрения на события.

Председатель ассоциации регионов Франции, лидер центристов Эрве Морен призвал главу государства собрать за столом переговоров делегатов "желтых жилетов", представителей патроната, депутатов территорий, чтобы обсудить возможные решения. Он потребовал немедленно ввести мораторий на увеличение цены на топливо, хотя, по его мнению, "этого недостаточно, поскольку люди вряд ли вернутся с улиц только после этой новости". "Необходимо обсудить меры по повышению покупательной способности в целом", - заметил он. Вместе с тем Морен считает преждевременными требования о роспуске Национального собрания: "Желтые жилеты" преданы Республике, это не революционеры", - полагает он.

Тем временем туристы аннулируют бронирование или сокращают пребывание во французских отелях. "В Париже драма, в регионах - катастрофа", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Союза профессионалов гостиничного сектора. Доля отказов в ряде случаев достигла уже 50%, и это в самый пик сезона, накануне Рождественских торжеств, которые традиционно собирают в столицу гостей со всего света. "Праздники серьезно омрачены, если только не испорчены вовсе", - прокомментировали ситуацию в профессиональном объединении отрасли.

Пойдет ли власть на компромисс, или французскую столицу ждет четвертый акт уличной драмы - все зависит от того, успеют ли власти по итогам марафона министерских слушаний в Национальном собрании и в Сенате к концу рабочей недели сделать движению "желтых жилетов" предложения, отвечающие их ожиданиям.