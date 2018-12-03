Совет Безопасности ООН в декабре трижды обсудит ситуацию в Сирии

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН в декабре переходит к Кот-Д’Ивуару. Как сообщил в понедельник на пресс-конференции постпред страны при ООН Каку Удара Леон, основными темами заседаний предстоящего месяца станет постконфликтное восстановление, ситуация в Сирии, а также достижение мира и стабильности в Африке.

"Главной задачей нашего председательства мы считаем продвижение диалога, как главного инструмента решения мировых проблем, - подчеркнул дипломат. - Основным мероприятием нашего председательства станет постконфликтное миростроительство и восстановление. На заседании по этой теме, которое состоится 5 декабря, выступят генеральный секретарь Антониу Гутерриш и председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммад".

Согласно представленной Каку Удара Леоном программе работы СБ, заседания по Сирии намечены на 4, 13 и 20 декабря. Консультации по политическому процессу, на которых традиционно выступает спецпосланник генсека ООН по Сирии, состоятся 13 декабря. Ожидается, что на них о результатах последнего месяца своей работы доложит уходящий спецпосланник Стаффан де Мистура. В будущем году его заменит представитель Норвегии Гейр Передсен.

Миру и безопасности в Африке будет посвящено два брифинга - 19 и 20 декабря. На них члены СБ обсудят борьбу с наркотрафиком, а также усилия по стабилизации ситуации в Сахельском регионе.

Примечательно, что программа работы на декабрь не включает заседание по Йемену, несмотря на то, что в ноябре постпред Великобритании Карен Пирс анонсировала внесение в СБ британской резолюции по этой теме. В то же время постоянные члены СБ могут запросить проведение соответствующего заседания вне зависимости от предварительного плана мероприятий. По утверждению генсека ООН, на данный момент в Йемене разворачивается самая масштабная гуманитарная катастрофа в мире, которая требует от мирового сообщества безотлагательных действий.