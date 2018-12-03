Порошенко уволил своего представителя в Крыму

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности так называемого постоянного представителя главы государства в Крыму Бориса Бабина.

"Освободить Бабина Бориса Владимировича от занимаемой должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", - сказано в указе президента, датированном 2 декабря.

Бабин находился на этой должности с августа 2017 года.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.