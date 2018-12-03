Трамп поздравил нового президента Мексики с инаугурацией

ТАСС, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с вступлением в должность президента Мексики. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Twitter.

"Поздравляю новоиспеченного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он одержал огромную политическую победу с большой поддержкой мексиканского народа. Мы в течение долгих лет будем хорошо работать вместе!" - написал Трамп.

Инаугурация Лопеса Обрадора состоялась 1 декабря, он будет руководить страной до 2024 года.