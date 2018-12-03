Высший суд Черногории добавил оппозиционеру Медоевичу еще два месяца заключения

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Высший суд Подгорицы вынес решение о двух месяцах тюремного заключения одного из лидеров черногорской оппозиции Небойши Медоевича за отказ выступать свидетелем по делу генерального прокурора страны, которого Медоевич ранее обвинил в причастности к военным преступлениям. Соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте суда.

"Судьей Высшего суда в Подгорице по предложению спецпрокуратуры в отношении свидетеля N. M., после того как он был предварительно оштрафован, вынесено решение о заключении в тюрьму из-за нового отказа свидетельствовать по делу спецпрокуратуры", - говорится в сообщении суда.

Таким образом, как сообщает газета Vijesti, политику предстоит просидеть в тюрьме четыре месяца, поскольку ранее в отношении него суд вынес аналогичное решение за отказ свидетельствовать по другому делу.

В ночь с четверга на пятницу один из лидеров оппозиционного движения "Демократический фронт" Небойша Медоевич был арестован в центре Подгорицы. Другой оппозиционный лидер Милан Кнежевич, заметив полицейских, которые готовились арестовать его, забаррикадировался в парламенте, где находится до сих пор. Ранее политик заявил ТАСС, что не собирается добровольно сдаваться полиции.

По сведениям оппозиции, арест депутата и лидера партии Медоевича осуществлялся без необходимой процедуры снятия парламентского иммунитета.

Медоевич и Кнежевич представляют оппозиционное движение "Демократический фронт" (ДФ), которое является коалицией десяти оппозиционных партий. Наиболее авторитетными из них считаются "Новая сербская демократия", "Движение за перемены" и "Демократическая народная партия Черногории". Коалиция традиционно выступает за сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современных черногорских властей. В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя проведения референдума по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс.