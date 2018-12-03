США продолжат обсуждать с Индией ее планы приобрести С-400

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Индией ее намерения закупить у России зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом заявил в понедельник в беседе с журналистами глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман в Вашингтоне.

Его спросили о том, собираются ли США делать для Индии исключения в рамках утвержденных ранее санкций. Министр ушел от прямого ответа "Мы продолжим работу по этому вопросу. Это обычное сотрудничество и консультации, которые мы ведем друг с другом", - отметил он.

Мэттис напомнил, что Индия "много, много лет" находилась во внеблоковом статусе. "Она получала много оружия от России", - сказал он. Американский министр подчеркнул "растущее совпадение стратегических интересов" США и Индии - "двух крупнейших демократий в мире".

Он собирается обсудить с Ситараман "все вопросы, которые сближают" обе страны. "Мы устраним все эти проблемы здесь сегодня и в ближайшие дни", - заключил министр, напомнив об американо-индийском диалоге в формате "два плюс два".

Контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф" был подписан в начале октября во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Предполагается, что по контракту на сумму свыше $5 млрд Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия в самое ближайшее время узнает, какие последствия ждут ее за приобретение систем С-400 у России. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать информацию о сделке заявил корр. ТАСС, что США предупредили всех своих союзников и партнеров об угрозе санкций.

CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. Он в том числе предусматривает применение американских санкций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России. Индия рассчитывает, что Вашингтон сделает для нее исключение, поскольку не захочет потерять индийский оборонный рынок.