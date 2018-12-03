В Госдепе заявили, что США не играют в "опасную игру" в районе Евфрата в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не играют в "опасную игру" в районе реки Евфрат в Сирии, а стремятся при поддержке своих партнеров и союзников разгромить там террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С таким утверждением выступил в понедельник спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.

Его попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу ситуации в регионе. "Во-первых, мы не играем в опасную игру, в то время как Россия играет в опасные игры, обвиняя нас в этом. Мы полностью привержены разгрому ИГ в районе [долины реки] Евфрата", - ответил он, добавив, что в этом районе ведутся "ожесточенные боевые действия". "Мы прилагаем наши собственные усилия, привлекаем к этому наших друзей и союзников", - добавил он.

Ранее Лавров заявил, что на восточном берегу Евфрата в Сирии происходят неприемлемые вещи и что действия США нарушают территориальную целостность этой арабской республики. "Это очень опасная игра, учитывая остроту курдского вопроса в целом ряде стран региона (не только в Сирии, но и в Ираке, Иране, разумеется, в Турции)", - добавил глава МИД РФ.

По словам министра, у Запада нет альтернативной стратегии по Сирии.

О сочинском и астанинском процессах

По словам Джеффри, Вашингтон предлагает свернуть сочинский и астанинский процессы мирного урегулирования в Сирии, если те не позволят сформировать к середине декабря конституционный комитет.

"Наше предположение, и, думаю, я отражаю взгляды многих других крупных стран ООН, которые обеспокоены Сирией и заинтересованы ею, заключается в том, чтобы мы не продолжали эту довольно странную инициативу Сочи и Астаны, предусматривающую выполнение ею работы по формированию конституционного комитета и поднесения его на блюдечке [уходящему спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану] де Мистуре. Они [участники сочинского и астанинского процессов] пытались и не смогли этого сделать - по крайней мере, до сих пор не могли. И, если им это все еще не будет удаваться к 14 [декабря], то взгляд США, как мы указали <...> в [минувший] четверг, заключается в том, чтобы положить конец Астане", - сказал американский дипломат.

"И что затем?" - поинтересовался у него один из репортеров. "И затем мы возвращаемся в ООН", - ответил Джеффри.

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для выработки конституции страны. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 из них представляют правительство и внутреннюю (умеренную) оппозицию, 50 - кандидатов от внешней оппозиции.