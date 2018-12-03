Спикер Палаты общин вынесет решение о проявлении правительством неуважения к парламенту

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты общин Джон Беркоу пообещал при первой же возможности определить, проявило ли правительство консерваторов неуважение к британскому парламенту при изложении правовой оценки соглашения по Brexit. Об этом он заявил вечером в понедельник на заседании возглавляемой им нижней палаты парламента.

"Я намерен прийти к быстрому решению перед тем, как она [Палата общин] завершит сегодня свою работу, или, если это окажется невозможным, то при первом удобном случае завтра", - сказал спикер.

Таковым оказался ответ Беркоу на письменную просьбу оппозиционной Лейбористской партии и других политических сил рассмотреть возможность начала процедуры о фиксировании факта неуважения исполнительной власти к высшему законодательному органу страны. Это произойдет в том случае, если он согласится с выводами авторов письма о том, что правительство заведомо не оповестило парламентариев о правовой оценке соглашения по условиям Brexit, достигнутого на переговорах Лондона с Брюсселем. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс, который в понедельник все-таки пояснил Палате общин детали этой оценки, сказал, что изложит спикеру нижней палаты в письменном виде позицию правительства по вопросу о том, было ли в действительности проявлено неуважение.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того, чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть его 11 декабря. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.