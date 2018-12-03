США намерены затронуть ситуацию в Керченском проливе на заседании СМИД ОБСЕ

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены затронуть тему ситуации в Керченском проливе на предстоящем 6-7 декабря в Милане 25-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил в понедельник представитель Государственного департамента высокого ранга в ходе брифинга для журналистов, текст которого распространило американское внешнеполитическое ведомство.

"Главное темой обсуждения будет Украина и Керченский пролив. Мы намерены привлечь Россию к ответственности за эти действия, и ОБСЕ - прекрасное место для того, чтобы европейские страны проявили свое лидерство. Так что США сконцентрируют внимание на СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ), мы также сконцентрируем внимание на нарушениях перемирия", - заявил представитель Госдепартамента.

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет под итальянским председательством в Милане 6-7 декабря. Во встрече планирует принять участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Запланированы двусторонние встречи главы МИД РФ с зарубежными коллегами, руководством ОБСЕ и других международных структур.