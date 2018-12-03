В Минске состоится встреча контактной группы по урегулированию в Донбассе

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины должно состояться во вторник на фоне крайнего обострения отношений между Киевом и Москвой.
На прошлой неделе после провокации Украины в Керченском проливе по инициативе президента Петра Порошенко в десяти областях страны было введено военное положение. Государственная система гражданской защиты страны была приведена в полную боевую готовность, на Азовском море проведены учения по поражению воздушных целей, а к линии разделения сторон в Донбассе власти начали активно стягивать войска и вооружения.
Киев объявил запрет на въезд в страну граждан РФ мужского пола от 16 до 60 лет, а иностранцам закрыли пропуск на территорию провозглашенных Донецкой и Луганской народных републик (ДНР и ЛНР) со стороны Украины. За первую неделю после инцидента в Керченском проливе Киев отказал во въезде 230 гражданам РФ, в том числе женщинам и детям.
Обостряется обстановка и в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили о возможности в декабре нового военного наступления Киева на регион. По оперативным данным ДНР и ЛНР, под Донецк переброшен батальон 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с техникой и боеприпасами. В районы Краматорска, Северодонецка, города Счастья прибыли сотни американских и польских военных инструкторов, которые готовят украинских силовиков к боевым действиям в городских условиях, обучают снайперов и разведчиков, формируют диверсионно-разведывательные группы для их дальнейшей переброски в республики.
"Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления", - заявил в начале этой недели замначальника минобороны ДНР Эдуард Басурин. В частности, по данным разведки ДНР, в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется провести химическую атаку, чтобы сразу после этого "нанести массированный ракетно-авиационный удар по критически важным объектам республик".
Перспективы "Минска" под вопросом
В таких условиях, как отмечают наблюдатели, дальнейшие перспективы работы контактной группы оказываются под вопросом.
В последнее время и так почти все минские встречи были малоэффективными. На протяжении уже длительного времени Киев блокирует обсуждение политической повестки - ключевой, как считают в Москве, для урегулирования конфликта. Несмотря на многократно подтвержденную договоренность, по вине украинской стороны вот уже два года не удается развести войска в районе Станицы Луганской. Нет продвижения и в завершении процесса обмена пленными.
Похоже, что Киев больше занят подготовкой к кампании по выборам президента, просто не до того. После ухода полномочного представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы официальный полпред на минских переговорах не назначался почти два месяца.
На прошлом заседании имя полпреда было, наконец, названо. И само избрание на эту роль экс-главы СБУ и экс-министра обороны Евгения Марчука, который до этого представлял Киев в подгруппе по безопасности, может быть косвенным свидетельством того, что направление безопасности осталось единственным, которому украинская сторона готова уделять внимание и хотя бы периодически вступать по нему в диалог в рамках контактной группы.
В новой ситуации на предстоящей во вторник встрече представители ЛНР и ДНР намерены потребовать от Киева объяснений в связи с введением на Украине военного положения. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник в преддверии заседания контактной группы заявил ТАСС, что "возможность конструктивного продвижения в вопросах выполнения минских соглашений сегодня находится под большим вопросом из-за введения военного положения, которое, по мнению Киева, распространяется и на территории ЛНР и ДНР".
"Такая позиция Киева абсолютно не учитывает ни особый статус Донбасса, ни обязательства, взятые Киевом по минским соглашениям", - отметил он. Представитель ЛНР подчеркнул, что "невозможно обсуждать экономическое взаимодействие, если военное положение предусматривает запрет на свободное передвижение, введение военной администрации и трудовой повинности".
Контакты будут продолжены
Кризис в украинско-российских отношениях вызвал серьезную обеспокоенность на Западе. Там призывают не только приложить все усилия, чтобы разрешить ситуацию в Керченском проливе, но и заявляют о необходимости активизировать минский процесс.
"Мы не ослабим усилий. Минский процесс настолько застопорился, что срочно нужны новые импульсы", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung. В этом контексте он высказал мнение о необходимости вернуться к идее введения в регион миссии ООН.
Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе высказала желание способствовать урегулированию ситуации вокруг Керченского пролива, причем для этой цели, по ее мнению, мог бы быть задействован нормандский формат, изначально созданный с целью разрешения конфликта в Донбассе.
Правда, в Москве хоть и не отказываются от диалога с Киевом, все меньше надеются на его результативность.
"Анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим в Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а тем более - мирными средствами", - заявил в Буэнос-Айресе журналистам президент РФ Владимир Путин. "Это партия войны, и, пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться", - сказал президент.
При этом он подчеркнул, что не отказывается от контактов на высшем уровне. "Хотя общаться сложно, потому что непонятно, о чем говорить", - отметил он, добавив, что договоренности, в которых задействованы страны, не выполняются.
"Вот договорились, уже год прошел или больше, развести в Станице Луганской противоборствующие стороны. ОБСЕ пятьдесят, по-моему, раз проинформировала о том, что созданы условия для этого развода, сформулированные украинской стороной, чтобы никто не стрелял в течение семи суток, - напомнил Путин. - Но украинские партнеры говорят: "Нет, ну, вы не слышали, а мы слышали, что кто-то стрелял". Все стоит, непонятно, о чем договариваться".
Вместе с тем президент РФ заверил, что в любом случае отношения с Украиной будут поддерживаться. "У нас контакт на рабочем уровне сохраняется, разумеется. Надеюсь, так и будет", - заключил российский лидер.