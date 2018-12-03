В Минске состоится встреча контактной группы по урегулированию в Донбассе

На встрече представители ЛНР и ДНР, в частности, намерены потребовать от Киева объяснений в связи с введением на Украине военного положения

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины должно состояться во вторник на фоне крайнего обострения отношений между Киевом и Москвой.

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На прошлой неделе после провокации Украины в Керченском проливе по инициативе президента Петра Порошенко в десяти областях страны было введено военное положение. Государственная система гражданской защиты страны была приведена в полную боевую готовность, на Азовском море проведены учения по поражению воздушных целей, а к линии разделения сторон в Донбассе власти начали активно стягивать войска и вооружения. Киев объявил запрет на въезд в страну граждан РФ мужского пола от 16 до 60 лет, а иностранцам закрыли пропуск на территорию провозглашенных Донецкой и Луганской народных републик (ДНР и ЛНР) со стороны Украины. За первую неделю после инцидента в Керченском проливе Киев отказал во въезде 230 гражданам РФ, в том числе женщинам и детям. Обостряется обстановка и в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили о возможности в декабре нового военного наступления Киева на регион. По оперативным данным ДНР и ЛНР, под Донецк переброшен батальон 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с техникой и боеприпасами. В районы Краматорска, Северодонецка, города Счастья прибыли сотни американских и польских военных инструкторов, которые готовят украинских силовиков к боевым действиям в городских условиях, обучают снайперов и разведчиков, формируют диверсионно-разведывательные группы для их дальнейшей переброски в республики. "Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления", - заявил в начале этой недели замначальника минобороны ДНР Эдуард Басурин. В частности, по данным разведки ДНР, в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется провести химическую атаку, чтобы сразу после этого "нанести массированный ракетно-авиационный удар по критически важным объектам республик". Перспективы "Минска" под вопросом В таких условиях, как отмечают наблюдатели, дальнейшие перспективы работы контактной группы оказываются под вопросом.