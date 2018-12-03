В Госдепе заявили, что США пока не могут подтвердить факт применения химоружия в Алеппо

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут подтвердить тот факт, что во время атаки боевиков из провинции Идлиб города Алеппо 24 ноября было применено химическое оружие, однако рассчитывают как можно скорее получить больше информации по поводу данного инцидента. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.

"Был один инцидент неделю назад, во время которого, предположительно, террористами из Идлиба было применено химическое оружие, и русские нанесли авиаудар. Я хочу подчеркнуть, что мы не можем подтвердить осуществление какой-либо атаки с применением химического оружия в ходе этого инцидента. Мы постараемся узнать больше как можно скорее", - утверждал он.

Вечером 24 ноября боевики, находившиеся в идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно хлором. После обстрела, по данным сирийских медиков, были госпитализированы более 70 человек; информационное агентство SANA сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы. Самолеты ВКС России уничтожили террористов.