Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий документ распространил аппарат комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

"В то время, как мы осознаем вызовы, связанные с нарушениями Россией своих обязательств в рамках ДРСМД, внезапное решение администрации выйти в одностороннем порядке из этого договора представляет собой геостратегический подарок России", - считают сенаторы Боб Менендес, Джек Рик и Марк Уорнер.

С их точки зрения, такой шаг в том числе "подкрепляет точку зрения, что Соединенные Штаты желают отказаться в одностороннем порядке от своих обязательств без какой-либо стратегической альтернативы". "Кроме того, это позволяет России расширить производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности [ракет с индексом] 9M729, которая будет представлять еще большую угрозу Европе", - считают законодатели. Они убеждены, что администрации следует взаимодействовать с Конгрессом по поводу возможных последствий данного шага для стратегической стабильности и отношений с европейскими и азиатскими союзниками [США] прежде, чем предпринимать действия по выходу или приостановке выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД".

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.