США обратились к другим странам за помощью в урегулировании конфликта в Афганистане

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Конфликт в Афганистане продолжается достаточно долго, и США обращаются к другим странам за помощью в его урегулировании. Об этом заявил в понедельник глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне во время встречи с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман.

Главу американского оборонного ведомства попросили прокомментировать решение президента США Дональда Трампа отправить письмо пакистанскому премьер-министру Имрану Хану с просьбой посодействовать в решении афганского конфликта. "Мы ищем ответственные страны для поддержания мира на [Индийском] субконтиненте и в рамках войны в Афганистане. Она затянулась, приближается к 40 годам. 40 лет - достаточно [долго], пришло время всем встать на поддержку ООН... всех тех, кто пытается сохранить мир и построить лучший мир", - подчеркнул Мэттис.

"Мы на этом пути, его ведут дипломаты, которые сделают все возможное, чтобы защитить афганский народ", - заключил министр.

Обращение Трампа

Трамп направил в Исламабад письмо после того, как 21 ноября выступил с нападками на Пакистан и заявил о прекращении оказания ему финансовой помощи из-за отсутствия содействия в борьбе с терроризмом. Он указал, что США "больше не платят $1,3 млрд Пакистану", потому что он "ничего не сделал" и "совсем не помогает" в сфере антитеррора, а также укрывал на своей территории главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена.

Хан в ответ отверг утверждения Трампа и напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года в США Пакистан присоединился к американской войне против мирового терроризма. В результате этой войны, напомнил он, Пакистан потерял 75 тыс. человек, а пакистанская экономика не досчиталась более $123 млрд.

Правительство Афганистана не раз пыталось вступить в переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), но те выдвигали предварительные условия - вывод американских войск и признание их законной политической силой. В 2018 году договориться с талибами пытались США: неформальные консультации прошли в катарском офисе талибов, хотя в Госдепартаменте США факты встреч официально не подтвердили.