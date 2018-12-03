Спикер Палаты общин заявил, что правительство Мэй могло проявить неуважение к парламенту

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Терезы Мэй могло проявить неуважение к парламенту страны. Об этом заявил вечером в понедельник спикер Палаты общин Джон Беркоу, оглашая свое решение после рассмотрения письма депутатов.

"Есть убедительные доводы в отношении того, что могло быть проявлено неуважение", - огласил он на заседании нижней палаты парламента сделанный им вывод.

Депутаты от оппозиционной Лейбористской партии и еще пяти других политических сил - партии "Либеральные демократы", Шотландской национальной партии (ШНП), Демократической юнионистской партии (ДЮП), "Плайд камри" - Партии Уэльса и Партии "зеленых" - ранее обратились к Беркоу с просьбой рассмотреть возможность начала процедуры о фиксировании факта неуважения исполнительной власти к высшему законодательному органу страны. Поводом для этого, по утверждению авторов письма, стал тот факт, что правительство заведомо не оповестило парламентариев о правовой оценке соглашения по условиям Brexit, достигнутого на переговорах Лондона с Брюсселем. Отказ от публикации этой оценки в ее полном изложении, по их мнению, является нарушением парламентских норм и правил.

Таким образом, уже во вторник парламентарии обсудят этот вопрос и проголосуют за то, передавать или нет данное дело на рассмотрение Комиссии по стандартам. Если оно будет передано, то в таком случае может быть отложено начало парламентских дебатов, которые должны быть посвящены соглашению по условиям Brexit и предшествовать дню голосования по этому документу, намеченному на 11 декабря.

В понедельник генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс изложил Палате общин детали правовой оценки соглашения с Брюсселем, заявив при этом, что публикация полного текста данного документа "не отвечает национальным интересам".

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние, как пока планируется, должны рассмотреть его 11 декабря. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.