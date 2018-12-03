Reuters: посольство США в Демократической Республике Конго возобновит работу 4 декабря

ТАСС, 4 декабря. Посольство США в Демократической Республике Конго (ДРК) возобновит работу 4 декабря после того, как было закрыто 26 ноября в связи с террористической угрозой в отношении американских государственных учреждений в столице страны Киншасе. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на Государственный департамент.

Как сообщили агентству источники в дипломатических кругах, закрытие посольства было связано с арестом в ноябре двух танзанийских боевиков-исламистов из группировки "Объединенные демократические силы" (ОДС).

26 ноября власти ДРК раскритиковали решение посольства США закрыть дипмиссию в связи с якобы существующей угрозой террористических атак против нее. Министр связи и официальный представитель правительства африканской страны Ламбер Менде Омаланга в комментарии агентству AFP предположил, что распространением подобных слухов занимаются люди, желающие ввергнуть жителей страны в состояние психоза.

ОДС активно действуют в регионе Великих африканских озер с 1996 года. В состав группировки входят угандийские религиозные фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из восточных провинций ДРК. По данным ООН и властей ДРК, жертвами ее террора только с 2014 года стали не менее 700 человек.