WSJ: США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis в ближайшие дни зайдет в Персидский залив с целью демонстрации силы Ирану. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте со ссылкой на официальных должностных лиц в Пентагоне американская газета The Wall Street Journal.
По ее данным, заход американских кораблей будет первой подобной операцией в Персидском заливе за последние восемь месяцев. John C. Stennis будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев и будет перемещаться большую часть этого времени в пределах залива. Присутствие американского авианосца "определенно обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил источник газеты в Пентагоне.
Заместитель командующего Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами в понедельник заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил Вашингтон отступить.
В субботу, 1 декабря, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". В ответ на это официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.
20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, одобряющую принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Ирана исключительно гражданскими целями. СВПД был заключен постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном в 2015 году.