Помпео на встрече с Нетаньяху подчеркнул абсолютное право Израиля на самооборону

ТАСС, 4 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе особо отметил поддержку Соединенными Штатами права израильской стороны на самооборону, а также выразил приверженность его страны делу обеспечения безопасности Израиля. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь [Майкл Помпео] особо подчеркнул приверженность США делу обеспечения национальной безопасности Израиля, а также абсолютное израильское право на самооборону и защиту от нападок в рамках ООН, - сказано в сообщении. - Помпео отметил силу американо-израильского союза и разностороннее сотрудничество". Как указывается, Соединенные Штаты выражают поддержку укрепляющимся отношениям между Израилем и его соседями на Ближнем Востоке и в Африке, включая Оман и Чад.

Также Помпео подтвердил намерение США противостоять "тоталитаризму иранского режима путем максимального давления".

1 декабря госсекретарь заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По словам Помпео, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок".