NBC: деловой партнер экс-советника Трампа подал в минюст жалобу на спецпрокурора Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший шеф вашингтонского бюро сайта InfoWars Джером Корси, являющийся деловым партнером и приятелем Роджера Стоуна, бывшего советником Дональда Трампа в период предвыборной гонки 2016 года, направил жалобу на спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив его в оказании давления с целью принуждения свидетеля к даче ложных показаний. Как сообщила в понедельник телекомпания NBC, жалоба направлена на рассмотрение исполняющего обязанности министра юстиции и генпрокурора США Мэтью Уитэкера.

По данным телекомпании, документ насчитывает 78 страниц и описывает то, как команда Мюллера обращалась с бизнес-партнером экс-советника главы государства. "Спецпрокурор и его подчиненные угрожали предъявить обвинения Корси, которому 72 года, и отправить его в тюрьму до конца жизни, если Корси не даст ложные показания, которые они требовали. Это произошло после того, как их проинформировали, что требуемые ими показания будут заведомо ложными. Это уголовно наказуемое деяние", - приводит телекомпания выдержку из жалобы.

По данным NBC, сотрудники аппарата Мюллера получили в свое распоряжение переписку, из которой следует, что Корси мог знать о том, что письма Джона Подесты, возглавлявшего штаб Хиллари Клинтон, были украдены хакерами и переданы организации WikiLeaks для последующей публикации еще до того, как информация об этом была обнародована. Мюллер расследует, как такое могло произойти, не исключая, что Корси мог лично поделиться имевшимися у него сведениями со Стоуном.

Экс-госсекретарь США Клинтон была кандидатом Демократической партии на президентских выборах 2016 года, она проиграла их республиканцу Трампу. Стоун занимал пост советника Трампа в период предвыборной гонки. США ранее утверждали, что к взлому электронных писем Подесты, а также компьютерных систем Национального комитета Демократической партии причастны хакеры, якобы связанные с властями РФ.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.