Мун Чжэ Ин уверен, что визит Ким Чен Ына в Сеул ускорит процесс денуклеаризации

ТАСС, 4 декабря. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея будет способствовать ускорению процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в понедельник сообщил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн по итогам двусторонних переговоров.

"Существует вероятность, что председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын посетит Сеул в течение текущего года. Однако вне зависимости от того, пройдет он в указанный срок или нет, поездка Ким Чен Ына в Южную Корею поможет дальнейшей денуклеаризации Северной Кореи", - приводит слова южнокорейского лидера телеканал KBC. Он добавил, что визит Ким Чен Ына в Южную Корею сам по себе станет историческим событием, поскольку никто из северокорейских лидеров с момента разделения Кореи в 1948 году ни разу не посещал Сеул.

В то же время президент Южной Кореи вновь не исключил возможности визита лидера КНДР в Сеул до конца текущего года. Ранее подобное заявление сделал представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Дэ Хён, а ряд южнокорейских СМИ выступали с предположениями о том, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею в период с 13 по 14 декабря. Мун Чжэ Ин в своем выступлении также пообещал всячески содействовать успешному проведению второго саммита лидеров КНДР и США.

Национальная разведывательная служба Республики Корея 22 ноября сообщала, что четвертый в этом году межкорейский саммит может состояться в ближайшее время на территории Республики Корея. По ее оценке, новая встреча президента Республики Корея и председателя Госсовета КНДР произойдет "уже скоро".

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре Ким Чен Ын обещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.

2 декабря президент США Дональд Трамп информировал, что его следующая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале будущего года.