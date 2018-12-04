Президент Колумбии заявил о необходимости загнать в угол венесуэльский режим

БОГОТА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что необходимо с помощью дипломатии загнать в угол венесуэльский режим. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в интервью колумбийской радиостанции Todelar .

"Очень важно дипломатическими методами загнать в угол диктатуру и добиться осуществления демократического перехода в братской стране [Венесуэле]", - сказал Дуке.

Президент Колумбии также призвал своих соотечественников отказаться от проявления ксенофобии в отношении венесуэльских мигрантов. "Хорошо управляемая миграция может стать возможностью для Колумбии", - добавил он.

Дуке уже не в первый раз называет правительство Николаса Мадуро диктатурой.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287 000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн человек. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.