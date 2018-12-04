ООН получила новые данные об обстоятельствах гибели экс-генсека Хаммаршёльда

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН изучит новые данные об обстоятельствах авиакатастрофы, в которой 57 лет назад погиб занимавший тогда пост генерального секретаря всемирной организации представитель Швеции Даг Хаммаршёльд.

Заместитель генерального секретаря по правовым вопросам Мигель де Шерпа Суареш, выступая в понедельник на заседании ГА, сообщил, что из девяти запрошенных стран своих представителей для участия в расследовании согласились назначить Бельгия, Германия, Канада, Франция, Россия, Швеция и США, в то время как Великобритания и ЮАР этого не сделали. Участвующие в рабочей группе страны согласились предоставить ООН свои разведданные, которые могли бы пролить свет на обстоятельства гибели генсека.

"Благодаря сотрудничеству между государствами-членами и представителем ООН была получена новая информация, как от независимых высокопоставленных представителей данных стран, так и из других источников, - сообщил Суареш. - Достоверность данной информации будет изучена ответственным за расследование от ООН". От имени генсека организации дипломат призвал "все страны, обладающие какой-либо полезной информацией, также назначить своих представителей для участия в расследовании". Дипломат отметил, что промежуточный доклад о расследовании был передан в секретариат ООН и доступен по запросу стран-членов. Финальный доклад должен быть представлен генеральному секретарю не позднее середины 2019 года.

Со своей стороны представитель Швеции Ирина Шульгин-Ниони выразила ООН благодарность за проведение дополнительного расследования. "Мы рады были услышать сегодня о прогрессе, который был достигнут с момента назначения в текущем году господина [Мухаммеда Чанде] Отмана ответственным за расследование, - отметила она - Ждем получения среднесрочного доклада и внимательно его изучим".

Хаммаршёльд и 15 его спутников погибли в ночь с 17 на 18 сентября 1961 года в авиакатастрофе близ Ндолы (в то время - территория Северной Родезии, а ныне - Замбия - прим. ТАСС). Дипломат направлялся на переговоры с лидером сепаратистов в конголезской провинции Катанга Моизом Чомбе. Обломки самолета Douglas DC-6 (регистрационный номер SE-BDY) были найдены в 15 километрах от аэропорта. Выдвигались разные версии катастрофы, но точная ее причина так и не была установлена.

В 2017 году появились новые сведения, согласно которым, самолет мог быть сбит с воздуха. В результате ГА ООН приняла резолюцию, в которой постановила провести новое расследование обстоятельств трагедии 1961 года. Ответственным от ООН за проведение расследования был назначен танзаниец Мухаммед Чанде Отман.