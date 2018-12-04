Израиль начинает операцию по поиску тоннелей "Хезболлах" на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля начинает операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению ведущих на территорию еврейского государства тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил во вторник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.

"Мы объявляем о начале операции "Северный щит", целью которой является обнаружение и уничтожение трансграничных тоннелей, которые роет "Хезболлах" из Ливана в Израиль", - сказал представитель израильской армии. - Мы не проводили мобилизацию резервистов, но усилили наши войска на севере. Северное командование приведено в состояние повышенной готовности и готово к различным непредвиденным обстоятельствам и сценариям".

"Несмотря на то, что тоннели [из Ливана] пересекают границу Израиля, они еще не готовы к использованию, и нет непосредственной угрозы для израильских гражданских лиц, - продолжил Конрикус. - Мы знаем о нескольких тоннелях, но на этом этапе я не буду указывать их число, мы запускаем эту операцию, чтобы найти и нейтрализовать все эти тоннели".

Конрикус добавил, что армия объявила зону близ пограничного заграждения у города Метула на севере Израиля закрытой военной зоной. Военный представитель отметил, что операция будет проводиться только на израильской территории, включая контролируемую еврейским государством часть Голанских высот. В заявлении армейской пресс-службы создание атакующих тоннелей "Хезболлах" называется "вопиющим нарушением суверенитета Израиля, вновь демонстрирующим пренебрежение террористической организации "Хезболлах" резолюциями ООН, включая резолюцию СБ ООН 1701".

В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречался в Брюсселе с госсекретарем США Майклом Помпео. По заявлениям израильской стороны, на переговорах с главой американской дипломатии премьер обсуждал способы "сдерживания агрессии Ирана и его сателлитов на севере Израиля", включая Ливан, Сирию и Ирак.