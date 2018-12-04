СМИ: спецпредставитель США прибыл в Исламабад для обсуждения урегулирования в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 4 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад прибыл в столицу Пакистана для проведения встреч с руководством страны по вопросам афганского урегулирования. Об этом во вторник сообщает телеканал Geo.tv.

По информации канала, основной целью поездки Халилзада является обсуждение запуска диалога между правительством Афганистана представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). В Пакистан спецпредставитель США прибыл после визита в Афганистан, где он уже обсудил указанный вопрос с президентом республики Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

Спецпредставитель США со 2 по 20 декабря намерен посетить несколько государств, где он планирует обсудить перспективы мирного афганского урегулирования. В рамках своей поездки Халилзад намерен посетить Россию, Афганистан, Бельгию, Катар, ОАЭ, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан. Ранее МИД РФ сообщил, что Халилзад прибудет в Россию 7 декабря для проведения переговоров с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым и спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым. Повесткой встречи также станет запуск диалога между правительством и талибами.