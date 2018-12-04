СМИ: встреча премьера Франции с представителями "желтых жилетов" отменена

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Франции с представителями "желтых жилетов", которая должна была пройти утром во вторник, отменена. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM .

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"Встреча в Матиньонском дворце [правительство страны] отменена из-за угроз", - приводит телеканал заявление пресс-секретаря "желтых жилетов" Жаклин Моро. По ее словам, были призывы не пускать представителей в Матиньонский дворец. "Меня могли бы узнать, если бы я поехала на поезде", - передает телеканал ее опасения.

Как передает Agence France-Presse, "правительство подтверждает отмену встречи".

Во Франции массовые акции протеста населения против роста цен на автомобильное топливо проходят с середины ноября. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

В понедельник по поручению президента страны Эмманюэля Макрона Филиппп провел блиц-совещания с лидерами оппозиционных политических партий, чтобы выслушать их точку зрения на события.