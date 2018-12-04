СМИ: Германия продолжает поставки оружия Саудовской Аравии в обход запрета

ТАСС, 4 декабря. Немецкая оборонная компания Rheinmetall продолжает поставлять вооружение Эр-Рияду, несмотря на введенный правительством ФРГ из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи запрет. Об этом свидетельствуют данные совместного расследования журналов Stern и Report München, опубликованные во вторник.

По их информации, поставки происходят через дочерние компании в Италии и ЮАР.

Между тем, как сообщал 23 ноября журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники, введенный 19 ноября запрет может быть снят уже в начале 2019 года.

Саудовский журналист Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Германия помимо рестрикций в области поставок вооружений закрыла въезд 18 подданным Саудовской Аравии, которые, возможно, причастны к преступлению.

22 ноября власти Франции также в связи с убийством Хашкаджи ввели запрет на въезд в страну для 18 подданных Саудовской Аравии.