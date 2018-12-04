Минск рассчитывает до конца года подготовить к подписанию соглашение с ЕС по визам

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Белоруссия намерена до конца 2018 года завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соглашений с Евросоюзом о реадмиссии и об упрощении визового режима. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Есть шанс, что до конца года мы проведем внутригосударственные процедуры, получим официально полномочия к проведению переговоров и подписанию соглашений в рамках достигнутых договоренностей", - отметил представитель МВД.

Бегун сказал, что соглашения вступят в силу после ратификации и обмена ратификационными грамотами.

Ранее глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин предположила, что до 2018 года стороны могут подписать соглашения об упрощении визовых формальностей и о реадмиссии. Соглашение между Белоруссией и ЕС по визам предусматривает облегчение процедур для получения шенгенской визы, а также снижение консульского сбора для белорусских граждан с 60 до €35.