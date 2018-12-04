В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными пункта пропуска у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом во вторник сообщили в представительстве провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате <...> нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления населенного пункта Станица Луганская по территории ЛНР <...> с использованием вооружения ГП-25 (40-мм подствольный гранатомет - прим. ТАСС), в результате прямого попадания получили повреждение информационные щиты на временном пункте пропуска ЛНР", - приводит агентство ЛуганскИнформцентр слова представителя СЦКК.

В этой связи в ЛНР призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ "дать соответствующую оценку грубейшим нарушениям украинской стороной рамочного решения контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года". Инцидент, как уточнили в ЛНР, произошел в понедельник вечером.

Накануне в представительстве республики в СЦКК также сообщали об обстреле украинскими силовиками КПП у Станицы Луганской. Тогда повреждения получил деревянный помост, соединяющий обрушенную часть моста с пунктом пропуска ЛНР.

В настоящее время единственным официально действующим пунктом пропуска через линию соприкосновения на территории ЛНР является пункт пропуска "Станично-Луганский", однако движение транспорта через него невозможно из-за подрыва в 2015 году украинскими силовиками автомобильного моста. Пешее движение по мосту через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.