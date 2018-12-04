Еврогруппа достигла соглашения по реформированию еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Министры финансов 19 стран зоны евро достигли соглашения по реформированию еврозоны. Об этом заявил во вторник представитель главы Еврогруппы Луис Рего по итогам заседания министров.

"Заседание закончилось спустя 18 часов. Мы достигли соглашения по реформированию еврозоны", - сказал он.

Как позже заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено, реформирование будет касаться, в частности, бюджета. "Франция и Германия предложили новую архитектуру бюджета еврозоны", - отметил он.

По его словам, о результатах этой встречи будут проинформированы главы государств и правительств ЕС на саммите 13-14 декабря. На нем, как ожидается, будут утверждены окончательные решения по реформированию.

Единый бюджет еврозоны планируется сформировать в 2021 году. Он будет использован, в частности, для более активного инвестирования в экономику стран валютного сообщества с целью ее укрепления перед лицом кризисов и выравнивания дисбаланса между государствами зоны евро.