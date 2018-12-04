В Иране заявили, что не нуждаются в разрешении для ракетных испытаний

ТАСС, 4 декабря. Тегеран не нуждается в чьем-либо разрешении на проведение испытаний своих ракет. Об этом в интервью агентству IRNA заявил во вторник официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

"Если мы сочтем необходимым проведение испытаний наших ракет, мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения. Мы сделаем это, - сказал Шекарчи. - Национальные интересы Ирана обуславливают необходимость развития ракетной программы".

Он также отметил, что "Тегеран ни перед кем не обязан раскрывать свой ракетный потенциал", как и Соединенные Штаты, которые в свою очередь тоже "не отвечают на все вопросы, которые им задают".

1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". В ответ на это Шекарчи сказал в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, одобряющую принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Ирана исключительно гражданскими целями. СВПД был заключен постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году.