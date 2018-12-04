{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit
Обновлено 

Суд ЕС заявил, что Лондон может в одностороннем порядке отменить Brexit

Генеральный адвокат Европейского суда юстиции отметил, что такая возможность сохраняется до заключения официального соглашения о выходе
© AP Photo/Frank Augstein

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе королевства из состава Евросоюза, пока стороны официально не заключили соглашение о "разводе".

На эту тему
"Похороны, замаскированные под крестины". Мировые СМИ — о соглашении по Brexit

Такое разъяснение дал во вторник генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона.

"Статья 50 [Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС] позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза. Такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе официально не заключено", - говорится в заявлении адвоката суда ЕС в ответ на запросы евродепутатов и ряда судов, в частности шотландского трибунала, с требованием прояснить этот вопрос.

Теги
ВеликобританияBrexit
Молния
Армия Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля "Хезболлах" на границе с Ливаном
Читать полностью