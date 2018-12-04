Вучич попросил Пекин использовать авторитет Китая для сохранения мира на Балканах

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич попросил Пекин использовать свой авторитет в мире для сохранения мира и стабильности на Балканах. Об этом он заявил во вторник в ходе встречи с послом КНР в Белграде Ли Манчаном.

"Президент оповестил посла, какую опасность несет заявленное на 14 декабря формирование армии так называемого Косова и попросил его регулярно сообщать китайскому руководству о развитии ситуации в Косове и Метохии. Президент попросил посла использовать авторитет Китая в мире и помочь сохранить мир и стабильность", - говорится в сообщении.

В свою очередь посол Китая заявил, что полностью понимает, что "самостоятельная и миролюбивая политика Сербии и президента Вучича мешает отдельным факторам международной политики". В то же время "для Китая Косово и Метохия являются составной частью Сербии", - подчеркнул китайский дипломат.

Ранее в Приштине заявили, что 14 декабря в непризнанной республике пройдет окончательное голосование о создании армии. 18 октября парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности в первом чтении.