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Кризис на Украине

Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне опасности на праздники

В диппредставительстве уточнили, что речь идет об угрозе со стороны террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Посольство США на Украине распространило предупреждение для туристов о высоком уровне террористической опасности в стране в период новогодних праздников.

"В праздничные дни меры безопасности на Украине по-прежнему будут усилены из-за постоянных угроз транснациональных террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе. Экстремисты продолжают сосредоточиваться в туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, религиозных учреждениях, транспортных узлах и других слабоохраняемых объектах, часто посещаемых западными туристами", - говорится в сообщении дипломатического учреждения, опубликованном во вторник.

В посольстве уточнили, что уровень террористической угрозы одинаковый по всей стране, а туристам необходимо быть особо бдительными на праздничных мероприятиях и фестивалях и иных местах с большим скоплением людей.

Предупреждение американской дипмиссии вышло на фоне введения на Украине с 26 ноября 30-дневного военного положения в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. В связи с этим украинские пограничники перешли на несение службы в усиленном режиме, а глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в страну запрещен въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Теги
УкраинаСШАКризис на Украине
Введение военного положения на Украине
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