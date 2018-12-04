Посол ОАЭ рассказал, что в эмиратах рассчитывают на визит Путина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты рассчитывают, что президент России Владимир Путин посетит эту страну с официальным визитом. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС посол ОАЭ в Москве Маадед Хареб аль-Хейли.

"Мы с нетерпением ждем визита президента Путина в ОАЭ", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем посол не стал уточнять возможные сроки такого визита.

Единственный официальный визит российского лидера в ОАЭ состоялся в 2007 году. В мае этого года Москву посетил наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.