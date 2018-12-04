Премьер Израиля уведомил госсекретаря США об операции против тоннелей "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал госсекретаря США Майкла Помпео во время встречи в Брюсселе в понедельник вечером о начале армейской операции по поиску и нейтрализации тоннелей движения "Хезболлах" на границе еврейского государства с Ливаном. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр сегодня утром [4 декабря] вернулся в Израиль после встречи по вопросам безопасности с госсекретарем США в Брюсселе. Премьер-министр проинформировал госсекретаря США об операции "Северный щит" и сказал, что атакующие тоннели, построенные "Хезболлах", являются грубым нарушением суверенитета Израиля и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", - сообщили в ведомстве главы правительства. "Нетаньяху также сказал на встрече, что иранскую агрессию в Сирии, Ираке, Ливане и в других местах следует остановить", - добавили в канцелярии.

"Сегодня утром армия начала операцию "Северный щит" по обнаружению и нейтрализации террористических туннелей из Ливана. Любой, кто попытается нанести ущерб Государству Израиль, заплатит за это большую цену", - заявил во вторник после возвращения из бельгийской столицы Нетаньяху, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Ранее во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана движением "Хезболлах" на территорию еврейского государства. В тот же день официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов, что Израиль начинает операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых в Израиль тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах".

В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречался в Брюсселе с госсекретарем США Майклом Помпео. По заявлениям израильской стороны, на переговорах с главой американской дипломатии премьер обсуждал способы "сдерживания агрессии Ирана и его сателлитов на севере Израиля", включая Ливан, Сирию и Ирак.