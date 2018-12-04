Вучич попросил посла РФ передать в Москву, что Балканы намеренно подталкивают к конфликту

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с послом РФ в Белграде Александром Чепуриным во вторник заявил, что кто-то намеренно толкает Сербию и весь Балканский регион к конфликту.

"Президент выразил послу большую обеспокоенность из-за формирования армии так называемого Косова вопреки резолюции СБ ООН 1244. Президент попросил уведомить президента Путина и руководство дружественной России, что Сербию и регион кто- то как будто намеренно подталкивает к конфликту", - цитирует президента пресс-служба.

Собеседники также обсудили предстоящий визит в Сербию президента России, констатировав, что "подготовка протекает хорошо".

Ранее в Приштине заявили, что 14 декабря в непризнанной республике пройдет окончательное голосование о создании армии. 18 октября парламент самопровозглашенной Республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности в первом чтении.