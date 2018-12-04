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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Киев готов предложить Москве 300 человек для обмена на арестованных моряков

Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что моряков "есть, на кого менять"

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Украина призывает РФ к переговорам об обмене арестованных за нарушение госграницы в Керченском проливе украинских моряков и готовности предложить к обмену более 300 человек. Об этом заявил во вторник на брифинге в Одессе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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По словам прокурора, моряков, которые находятся под следствием в России, "есть, на кого менять". "У нас достаточный фонд обмена - более 300 лиц, осужденных за антигосударственную деятельность. Менять есть на кого", - сказал Луценко.

Он отметил также, что военная прокуратура Украины в течение двух дней якобы установила "конкретных лиц из РФ, которым предъявлено обвинение в акте агрессивной войны относительно украинских Военно-морских сил". "Все доказательства получены, оформлены и вручены в установленном законом порядке", - сказал он и добавил, что так называемая прокуратура Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, также "открыла дело" в отношении лиц, которые привлекли к ответственности украинских моряков.

При этом, добавил Луценко, "прямой перспективы" рассмотрения в международных судах этого дела нет, поскольку дело не рассматривалось в национальном судопроизводстве. "Такие дела по отдельным эпизодам не могут рассматриваться в международном суде", - отметил прокурор. Вместе с тем он выразил уверенность, что судебный процесс состоится.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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