Командование силовой операции в Донбассе просит солдат отключать геолокацию во время селфи

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Командование силовой операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе попросило украинских военных отключать функцию определения местоположения при публиковании селфи. Об этом во вторник сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию", - говорится в обращении.

26 ноября представители оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявляли о том, что одно из наступлений украинской армии в районе Горловки было успешно отбито благодаря утечке информации минобороны Украины в виде публикации фотографий начальника Генштаба ВСУ, запечатленном на фоне карт с замыслом операции.