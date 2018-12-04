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Кризис на Украине

Командование силовой операции в Донбассе просит солдат отключать геолокацию во время селфи

Военное руководство подчеркивает, что "хорошая фотография не стоит жизни друзей, родных и близких"

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Командование силовой операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе попросило украинских военных отключать функцию определения местоположения при публиковании селфи. Об этом во вторник сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию", - говорится в обращении.

26 ноября представители оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявляли о том, что одно из наступлений украинской армии в районе Горловки было успешно отбито благодаря утечке информации минобороны Украины в виде публикации фотографий начальника Генштаба ВСУ, запечатленном на фоне карт с замыслом операции.

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