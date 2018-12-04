Помощник президента США призвал "Хезболлах" прекратить рыть тоннели на территорию Израиля

ТАСС, 4 декабря. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал во вторник ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" прекратить рыть тоннели на территорию Израиля.

"США решительно поддерживают усилия Израиля, направленные на защиту своего суверенитета, и мы призываем "Хезболлах" прекратить рыть тоннели на территорию Израиля, а также воздерживаться от насилия", - написал он в Twitter.

Болтон в том же твите в очередной раз потребовал от Ирана "прекратить агрессию и провокации в регионе, представляющие неприемлемую угрозу для Израиля и региональной безопасности".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал госсекретаря США Майкла Помпео во время встречи в Брюсселе в понедельник вечером о начале армейской операции по поиску и нейтрализации тоннелей, прорытых "Хезболлах" на границе еврейского государства с Ливаном. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter канцелярия главы израильского правительства, подчеркнув, что эти тоннели "являются нарушением суверенитета Израиля и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".

По словам израильской стороны, Нетаньяху во время встречи с Помпео обсуждал способы "сдерживания агрессии Ирана и его сателлитов на севере Израиля".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана движением "Хезболлах" на территорию еврейского государства.