Киев объявил в розыск восемь россиян, причастных к аресту украинских моряков

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Украины объявила в розыск восемь граждан РФ, причастных к аресту украинских моряков за нарушение госграницы в Керченском проливе. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"По результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении восьми лицам. В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она на странице в Facebook.

В частности, в розыск объявлены начальник управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин и еще пять офицеров, в том числе командиры кораблей, участвовавших в задержании.

Кроме того, украинская прокуратура в ближайшее время планирует предъявить обвинения еще 10 военнослужащим Черноморского флота, Пограничной службы, Воздушно-космических сил и войск ПВО ВС РФ "от младшего офицерского состава до генералов".

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко дал указание министру юстиции Павлу Петренко подготовить документы для передачи в суд иска против России в связи с событиями в Керченском проливе 25 ноября. По его словам, Киев также готовит иски в ООН.