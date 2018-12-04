ДНР в Минске предложила украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на заседании гуманитарной подгруппы в Минске предложили украинской стороне провести 27 декабря обмен пленными. Об этом во вторник сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Сегодня на заседании гуманитарной подгруппы в Минске ДНР сделала официальное предложение украинской стороне осуществить обмен удерживаемыми лицами в формате "всех установленных на всех установленных" 27 декабря 2018 года", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Ранее представитель провозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева отмечала, что украинская сторона шантажирует провозглашенные республики Донбасса, предлагая провести обмен лишь части удерживаемых лиц, обозначив отдельные категории не подлежащих обмену граждан.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов подписанного в феврале 2015 года Комплекса мер по выполнению минских договоренностей. С тех пор стороны уже несколько раз проводили частичные обмены, последний и самый крупный из них состоялся в декабре 2017 года. Тогда Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено и они приложат все усилия, чтобы в 2018 году процесс был продолжен, однако с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удается.