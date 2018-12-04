Задержанные в Грузии граждане Украины объявили голодовку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Задержанные в Грузии в результате спецоперации шесть граждан Украины и один гражданин Грузии объявили голодовку. Об этом во вторник сообщил адвокат задержанных Георгий Ростомашвили.

"Один из них голодал, вчера я попросил его прекратить голодовку, думал, что убедил, но сегодня все начали голодать. Протестуют против всего, что с ними произошло", - цитирует Ростомашвили агентство Interpressnews.

2 декабря МВД Грузии сообщило о задержании в двух гостиницах Тбилиси шестерых граждан Украины и гражданина Грузии. При обыске в номерах гостиниц, где они проживали, были изъяты пистолеты и самодельное автоматическое оружие. Расследование ведется по частям 3 и 6 статьи 236 УК Грузии о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Городской суд Тбилиси приговорил задержанных к предварительному заключению.

В министерстве отметили, что все задержанные прибыли с Украины в Тбилиси 27 ноября.

Во вторник днем вице-премьер правительства Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что МВД совместно со Службой государственной безопасности страны изучает, имели ли задержанные отношение к политическим процессам в стране.