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Акции протеста во Франции
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Глава МВД Франции пообещал продолжить усиление мер безопасности на фоне протестов

Для этого власти страны могут привлечь к обеспечению правопорядка новых сотрудников

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции планирует и дальше усиливать меры безопасности на фоне беспорядков, привлекая к операциям все больше сотрудников. Об этом заявил глава ведомства Кристоф Кастанер во вторник, на заседании Национального собрания (нижняя палата парламента страны).

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"Наша задача - помешать грабить, жечь, ранить и убивать, - подчеркнул он. - Перед лицом таких людей наша задача - максимальная мобилизация... Мы ее еще усилим в ближайшие дни, и будем делать это, сколько потребуется и где потребуется".

По его словам, 5,7 тыс. служащих правоохранительных органов были задействованы в подавлении беспорядков в Париже 1 декабря. "Я встретился с мэром Парижа [Анн Идальго] и главами округов, я встретился со всеми представителями профсоюзов, и мы предложили изменение способа вмешательства, его усиление", - сказал Кастанер, отказавшись, однако, посвятить депутатов в детали плана во время прямой трансляции.

"Хочу заметить, что манифестантам предложили выбор - выражать протест в достойных условиях, на Елисейских Полях", - добавил он и подчеркнул, что никто из его предшественников на этом посту не давал разрешения на такие акции на этой улице. "Лишь 700 человек пришли на Елисейские Поля. Единственным требованием было - открыть сумку. Однако те, кто остались снаружи [оцепления] сделали сознательный выбор, вступили в столкновения с полицией", - констатировал он.

Призыв к протестантам

На слушаниях в Сенате Кастанер также призвал мирных участников движения "Желтые жилеты" не принимать участия в акциях, которые могут организовать в грядущую субботу группы крайне правого или крайне левого толка.

"Предлагаю благоразумным "желтым жилетам" отмежеваться от экстремистов и не собираться в Париже в следующую субботу, не собираться в местах, где наблюдается напряженность", - призвал он. Глава МВД добавил, что власти планируют увеличить численность стражей порядка, задействованных в обеспечении общественной безопасности.

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