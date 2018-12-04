В Пентагоне оценили шансы России и Китая уничтожить США

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Россия может уничтожить Соединенные Штаты, а Китай - нанести серьезный ущерб, обе страны представляют угрозу для Америки. С таким утверждением выступил во вторник выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Выступая на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса, военачальник отвечал на вопросы, посвященные ситуации вокруг Ирана. Затронув тему обнародованной Соединенными Штатами минувшей зимой новой редакции Стратегии национальной обороны, генерал-лейтенант подчеркнул, что документ "определяет 5 основных угроз стране". "Иран является одной из них и находится [уровнем] ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезное ранение", - утверждал Маккензи.

Он вновь обвинил Тегеран в "злонамеренной деятельности в регионе", которая представляет угрозу для США.

Соперничество в Центральной Азии

Маккензи добавил, что США ведут долгосрочное стратегическое соперничество с Россией и Китаем в Центральной Азии, и для этого американским вооруженным силам необходимы возможности размещения в регионе военных баз и использования воздушного пространства.

"Да. Соперничество великих держав имеет глобальный характер - оно происходит не только в границах самих великих держав, но также и на периферии, на таких конкурентных пространствах, как Центральная Азия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он Центральную Азию регионом, где идет долгосрочное стратегическое соперничество США с Россией и Китаем.

"СЕНТКОМ будет продолжать укреплять отношения, необходимые для поддержания доступа, возможности размещения баз и использования воздушного пространства, которые необходимы для того, чтобы соперничать с Россией и Китаем, а также поддерживать борьбу с терроризмом", - добавил он.