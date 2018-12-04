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Brexit

Правительство Мэй потерпело поражение в Палате общин за неделю до голосования о Brexit

Большинством парламентариев было инициировано расследование по вопросу неуважения к законодательному органу со стороны британского кабмина

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Британское правительство потерпело во вторник поражение в Палате общин британского парламента. Его депутаты проголосовали за расследование вопроса о неуважении кабинета министров к законодательному органу.

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Предложение провести такое разбирательство, внесенное оппозиционной Лейбористской партией и еще пятью политическими силами, поддержано 311 депутатами. Против высказались 293 депутата. Во время состоявшегося ранее голосования депутаты также отвергли поправку правительства, предусматривавшую затягивание этого расследования через передачу его в Комитет по привилегиям Палаты общин.

Это голосование стало важным политическим индикатором, указывающим на то, что накануне важнейшего обсуждения в парламенте сделки между Лондоном и Брюсселем о Brexit (оно намечено на 11 декабря) правительство Терезы Мэй не имеет необходимого большинства в Палате общин.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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