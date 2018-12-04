НАТО "дает России последний шанс спасти ДРСМД"

"Мы призываем Россию срочно и в полном объеме вернуться к соблюдению ДРСМД. Теперь сохранение этого договора зависит только от России", - говорится в распространенном документе. В своей декларации министры заявили, что они "полностью поддерживают выводы США, что Россия нарушает положения ДРСМД". Они выразили мнение, что, по оценкам США, положения ДРСМД нарушает развертывание Россией ракет 9М729, что несет существенные риски для евроатлантической безопасности.

Главы МИД стран НАТО призвали РФ "срочно вернуться к полному соблюдению" ДРСМД и возложили на Москву всю ответственность за его сохранение, отмечается в заявлении Североатлантического совета на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"НАТО дает России последний шанс по спасению ДРСМД. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД", - сказал он.

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. НАТО дает России последний шанс спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел альянса, на которой госсекретарь США заявил о намерении Вашингтона выйти из договора через 60 дней, если Россия не ликвидирует свою ракетную программу.

При этом главы МИД НАТО в очередной раз выразили уверенность, что США "полностью выполняют все обязательства по ДРСМД".

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.